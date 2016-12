Hospital Bom Pastor cria campanha de prevenção à infecção hospitalar

Controlar a infecção é garantir a qualidade dos serviços e atendimentos

O SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) do Hospital Bom Pastor-HBP, de Igrejinha, está realizando uma campanha com todos os colaboradores sobre a importância da higienização das mãos.

A Infecção Hospitalar é um dos maiores problemas enfrentados nos hospitais e por profissionais da saúde. Desde 1846 uma medida simples, a higienização correta das mãos, é considerada a mais importante ação para reduzir a transmissão de infecção nos serviços de saúde.

Para tratar o assunto de uma forma bem prática e lúdica as responsáveis pelo SCIH do HBP, Enfermeira Virgínia Possmoser e Técnica de Enfermagem Deise Kinast, montaram uma caixa detectora de mãos limpas. O aparato consiste em uma caixa com luz UV que mostra se o funcionário está realizando corretamente a técnica da higienização das mãos. Para tanto, o colaborador passa nas mãos um preparado especial e, ao colocá-las na caixa, com o auxílio da luz negra, irá verificar se a higienização foi feita corretamente.

Controlar a infecção é garantir a qualidade dos serviços e atendimentos prestados dentro da instituição. O SCIH segue as normas da vigilância sanitária e realiza ações constantes para prevenir ou reduzir a incidência ou a gravidade das infecções hospitalares.