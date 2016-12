Presídio de Taquara forma apenados na 3ª edição no curso de artesanato

A renda do artesanato é revertida para os familiares, que comercializam as peças

Um dos 14 apenados do Presídio de Taquara que receberam certificado na terceira edição do curso de artesanato, nesta quinta-feira (15), manifestou sua gratidão pela oportunidade de aprender um ofício durante o cumprimento de pena em regime fechado. "Não foi muito fácil aprender a produzir artesanato, mas cheguei lá", disse.

A iniciativa é uma parceria da professora de artesanto, Isabel Leontina Schunck, da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS) e da equipe técnica do presídio e do Departamento de Tratamento Penal (DTP/Susepe). A artesã ensinou -os a criar peças e fazer pinturas artísticas utilizando diversos materiais reciclados, principalmente, de porongo, que é sua especialidade. Os materiais também foram doações do comércio local e de servidores.

O delegado penitenciário da 1ª Região (Vale do Taquari e Litoral), Sandro Pereira, falou que acredita na mudança do ser humano. No entanto, para que a transformação ocorra é necessário ter acesso aos pilares da educação e do trabalho, principalmente. "O trabalho dignifica o ser humano e a educação ocupa tempo ocioso para quem cumpre pena". Sandro pediu aos formandos que aproveitem a oportunidade de capacitação para mudar de vida e ficar longe do crime.

Já o diretor do presídio, Luiz Ben Hur disse que pretende levar mais cursos de qualificação profissional para o Presídio Regional de Taquara em 2017. A representante do Departamento de Tratamento Penal, Morgana Teodoro Rodrigues, reiterou a participação efetiva dos presos em todas as edições. "Agradeço a todos que concluíram esta formação, que conseguiram chegar até o fim".

A psicóloga Kamêni Rolim disse que os participantes trabalharam com bastante motivação e demonstraram disciplina na frequência e pontualidade das aulas. Os doadores de materiais para a realização das aulas são: J.A Junior, Beto Bazar, Isa Presentes, Madelar, Flygraf e Sindicato das Indústrias de Três Coroas.

A assistente social do Presídio, Eliana Mota, explicou que uma equipe da Fundação Gaúcha dos Trabalhadores e Ação Social (FGTS) analisa as práticas desenvolvidas no artesanato para, posteriormente, expedir as carteiras de artesão.

Informações: Assessoria de Imprensa Susepe