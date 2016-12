Riozinho paga 13º salário e compra máquina agrícola

A máquina ajudará na recuperação das estradas

A Prefeitura de Riozinho recebeu na última sexta-feira, 16, mais uma escavadeira hidráulica. “Compramos com recursos próprios a máquina avaliada em mais de R$ 300 mil”, contou o prefeito Airton Trevizani da Rosa (Alemão) ao lado de seu vice-prefeito, Valério Esquinatti, secretários e vereadores.

O novo equipamento será utilizado no atendimento aos agricultores, explica o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Sérgio Koch. “Essa máquina é fundamental para prestarmos novos atendimentos aos nossos colonos. Vamos poder utilizá-la na recuperação das estradas, aberturas de valas e outros serviços que antes levariam horas para os agricultores”, explicou Koch.

Com as contas em dia, a prefeitura pagou dia 10 de dezembro o 13º salário do funcionalismo. “Queremos pagar na segunda-feira, dia 19, a folha de dezembro com 12 dias de antecedência”, diz o vice-prefeito Valério Esquinatti, que se prepara para assumir a prefeitura dia 1° de janeiro de 2017 ao lado de seu vice, Diogo Preto.