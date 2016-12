Primeira prestação de contas públicas em Parobé

Evento foi realizado na Sociedade Cultura e Recreativa da cidade.

Pela primeira vez em sua história a população do Município de Parobé pode acompanhar uma prestação de contas de forma pública, aberta a participação de toda comunidade. O evento proporcionado pela gestão do Prefeito Cláudio Silva (2013-2016) ocorreu na quarta-feira (14), na Sociedade Cultura e Recreativa da cidade.

Na presença da comunidade, servidores públicos, diretores, secretários, vereadores e um deputado, Cláudio Silva e sua equipe apresentaram os números da gestão, os investimentos realizados, as prioridades do mandato e ouviram depoimentos de moradores beneficiados com os diversos programas sociais implementados.

"Moro aqui há 30 anos e nunca tinha ouvido falar em prestação de contas por um governo do Município", destacou o Pastor Derli, da Igreja Evangélica Assembléia de Deus. "Esta ação de final de governo é única, parabenizo o prefeito Cláudio por demonstrar à comunidade seu compromisso com a democracia, a transparência e a honestidade no trato da gestão pública", enfatizou o deputado estadual Tarcísio Zimmermann.

O Governo Cláudio Silva conclui seu mandato no dia 31 de dezembro de 2016, mas Parobé ainda não sabe quem assumirá a administração no dia 1º de janeiro de 2017. Ao agradecer pela oportunidade de trabalhar em benefício de todos os setores, pelo crescimento da cidade e fazer o melhor pelas pessoas, o prefeito lembrou:

-Ao contrário da realidade que enfrentamos e das dívidas que recebemos quando assumimos, em janeiro de 2013, estamos entregando o Município com as contas em dia e todos os setores da prefeitura organizados para que o próximo Governo possa dar seguimento ao trabalho, possibilitando que nossa cidade não pare, siga crescendo e proporcionando novas oportunidades para todos - disse o Prefeito Cláudio.

CONQUISTAS

Entre as inúmeras conquistas do Município na gestão que se despede estão os R$ 6,5 milhões para a duplicação do Hospital São Francisco, obra em andamento e que é a maior da história; o investimento de R$ 3,5 milhões em pavimentação e canalização de dezenas de ruas; a instalação de arcondicionado em todas as salas de aula da educação infantil e ensino fundamental, melhorando o ambiente de estudo para 8.493 crianças da rede; a construção de dois novos postos de saúde e o início de obras de mais quatro; a criação do programa Melhor em Casa e a implementação do Estratégia de Saúde da Família; a reestruturação de toda iluminação pública; o aumento de 687 vagas em creches; o aumento do IDEB na Educação, que saltou de 5.4 para 5.8, superando a meta nacional; a criação da Sala do Empreendedor, com programas de desburocratização e investimento no microcrédito; a ampliação do atendimento às crianças carentes nas URAS; a realização do maior concurso público da história; a criação da quadra coberta e diversas praças de lazer; o salto qualitativo e quantitativo nos Esportes, com a retomada do campeonato de Futebol e apoio ao Futsal; entre muitos outros.