Incêndio destrói residência em Parobé

Os Bombeiros Militares levaram duas horas para conter as chamas

Reprodução/Facebook

Imóvel ficou totalmente destruído

Um incêndio, por volta das 23 horas de sábado (17), na rua Xavante, no bairro Muck, destruiu uma residência mista. O fogo teria começado pela garagem da casa, onde estava estacionado um automóvel, que foi destruído pelas chamas. Os moradores estavam no local no momento do incêndio, mas ninguém ficou ferido. Os Bombeiros Militares da cidade levaram duas horas para conter as chamas.