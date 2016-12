Brigada Militar prende foragido em Igrejinha

Acusado foi localizado no bairro Figueira

No começo da noite de sexta-feira (16/12), por volta das 19 horas, a Brigada Militar, através do Pelotão de Operações Especiais (POE), em ações de polícia no município de Igrejinha, quando em patrulhamento no bairro Figueira, abordou um indivíduo em atitude suspeita.

Em consulta ao sistema, foi constatado que havia um mandado expedido pela comarca de Novo Hamburgo. Ainda constava como foragido com condenação do regime aberto, sendo que estava usando uma tornozeleira, porém que apresentava com problemas.



O home de 44 anos, que não teve o seu nome revelado, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e homicídio, foi preso e conduzido ao presídio de Taquara.