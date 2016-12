Apreendidas 30 gramas de maconha em Três Coroas

Localização aconteceu na tarde do sábado pela Brigada Militar

Na tarde de sábado (17/12), por volta das 16h30min, a Brigada Militar, através do Pelotão de Operações Especiais (POE) do 1BPAT, em patrulhamento na Linha 28, visualizou um grupo de jovens parado na Rua Willibaldo Braum, em Três Coroas. Um deles, ao perceber a aproximação da viatura, correu em direção ao pátio de uma residência não obedecendo a ordem dada pelos policiais.



Depois de ter dado uma volta em torno da casa foi contido, porém foi visualizado pelos Policiais Militares que na tentativa de fugir ele dispensou algo ao chão. O material foi encontrado, sendo constatado que se tratava de 28,28 gramas de maconha. O indivíduo de 30 anos, com antecedentes por furtos, roubos, homicídio e diversas posses de entorpecentes, disse que a droga era para seu consumo.



Com um adolescente infrator de 16 anos também foi encontrado uma porção de maconha (2,26 gramas) e um cigarro da mesma substância. Com os demais integrantes do grupo nada foi encontrado. Ambos foram conduzidos à delegacia onde foi registrado ocorrência por posse de entorpecentes.