Comissão interventora do Hospital Dr. Oswaldo Diesel presta contas ao executivo

A comissão interventora que está respondendo pelo Hospital Dr. Oswaldo Diesel, de Três Coroas, se reuniu na última semana com o prefeito Rogério Grade (Chéio). No encontro o grupo fez uma prestação de contas ao chefe do Executivo Municipal.

De acordo com a integrante da comissão, Roseli Fiuza, a situação financeira da casa de saúde apresenta melhoras. Os gastos foram reduzidos e os funcionários estão sendo pagos em dia.

Segundo ela a realidade é outra e clima está mais favorável, pois já há um retorno da comunidade. Grupos de amigos, igreja e voluntários estão ajudando o hospital, assim como a prefeitura que dá todo o apoio necessário.