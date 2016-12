Diretor deixa o comando técnico do Hospital Bom Jesus

Fábio Strauss formalizou pedido de demissão nesta terça-feira

Arquivo/Panorama

O diretor técnico do Hospital Bom Jesus, Fábio Strauss, pediu demissão da função nesta terça-feira à direção da casa de saúde de Taquara. Em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, Strauss informou que assinou o aviso prévio e ficará na função no máximo atéo dia 20 de janeiro, e estará à disposição para a transição durante este período com o novo diretor a ser indicado pelo Instituto Vida, gestor da casa de saúde.

Na entrevista, Strauss mencionou descontentamento com o fato de que o Centro de Especialidades do Hospital ainda não foi implantado, bem como os convênios que poderiam dar suporte à casa de saúde ainda não tenham sido formalizados. O médico disse que continuará, porém, como membro do corpo clínico do Bom Jesus, atuando na casa de saúde e à disposição da comunidade taquarense e do hospital para melhorias no Bom Jesus.





CIRURGIAS ELETIVAS ESTÃO SUSPENSAS

O diretor técnico do Hospital informou que não aconteceu, na última sexta-feira, repasse previsto do governo do Estado. Com isso, o hospital não tem como efetuar pagamentos aos profissionais do corpo clínico. O grupo de anestesistas, devido aos repasses atrasados, deixou de efetuar os procedimentos eletivos na semana passada. Com isso, apenas cirurgias de urgência e emergência estão sendo realizadas no hospital taquarense.

Sobre as cirurgias eletivas, o médico Richard Pereira informou ao Jornal Panorama que alguns procedimentos ainda ocorrem, como uma cirurgia oncológica realizada no domingo, em que ele fez a anestesia para o médico clínico.