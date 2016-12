Educação Ambiental encerra formação com oficina de avaliação e planejamento

Um ano de muitas realizações, foi o balanço feito pelos educadores ambientais

Em atividade de formação continuada, realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – SMECE e as Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT, professores do Coletivo Educador Ambiental de Taquara, CEATaquara, apresentaram, na semana passada, os resultados dos trabalhos realizados no ano letivo. São 27 instituições educacionais que desenvolveram cerca de 459 ações, iniciadas em março deste ano.

Dentre os temas trabalhados, destacam-se mutirões de limpeza, sensibilização e reconhecimento dos cinco rios do município e 25 arroios, 54 campanhas de prevenção ao mosquito Aedes Aegypt, consumo consciente e descarte correto de resíduos, em parceria com o Rotary Club, além de peças de Educomunicação, como 31 fanzines, 25 chamadas de rádio e 27 vídeos socioambientais.

Sob a coordenação de Sabrina Amaral, da Secretaria de Educação de Taquara, e de Liceo Piovesan, da FACCAT, todas as ações desenvolvidas foram registradas no blog do grupo, www.ceataquara.eco.br, e serve de portfólio para as cem horas de formação dos professores e de divulgação, já tendo sido acessada, em 2016, por mais de 58 mil pessoas de 11 países.

O secretário da SMECE, Antônio Edmar Teixeira de Holanda, relata que o grupo representou o município em 17 eventos regionais e estaduais, sendo em muitos destes, apresentado como case de sucesso na área ambiental.

Na última oficina do ano, realizada na semana passada, além da avaliação de 2016, o grupo construiu seu planejamento colaborativo para 2017, onde as principais diretrizes se baseiam na qualificação de jovens estudantes participantes das Comissões de Meio Ambiente das escolas municipais, COM-VIDA, e nas ações de transição das escolas para a sustentabilidade.

Para a prática desta transição, frente ao trabalho já desenvolvido, as escolas de Taquara foram selecionadas pelo Ministério da Educação para o programa Escola Sustentável e receberam cerca de 186 mil reais.

Fazem parte desta iniciativa as EMEI´s Alice Maciel; Henrique Fetter; Leonel de Moura Brizola; São João Batista; Tia Bete e Vovó Mathilde, as EMEF´s 17 de Abril; 25 de Julho; Antônio Martins Rangel; Arlindo Martini; Calisto Eolálio Letti; Caramuru; Dr. Alípio Alfredo Sperb; Dr. Lauro Hampe Muller; Dona Leopoldina; Emílio Leichtveis; Getúlio Vargas; João Martins Nunes; Júlio Maurer; Luiz Boes; Nereu Wilhelms; Rosa Elsa Mertins; Rudi Lindenmeyer e Zeferino Vicente Neves Filho e o Colégio Theóphilo Sauer.