Mais um ano de emoção na Noitada Cultural do Lar Padilha

Há quase 20 anos a noitada emociona a todos que participam

Divulgação/Mateus Portal

Coral, dança do ventre e hip hop foram algumas das apresentações do evento

No último sábado, 17, no Distrito de Padilha, interior de Taquara, a realização da XVIII Noitada Cultural do Lar Padilha. Centenas de pessoas, dentre funcionários da entidade assistencial, familiares dos acolhidos e amigos do lar participaram do evento que foi marcado, mais uma vez, pela emoção. Coordenados por educadores e voluntários, as crianças e adolescentes comoveram o público em apresentações de zumba, capoeira, esquetes teatrais, hip hop, corais e dança do ventre.

O evento visa comemorar a época natalina. “O fim do ano é o período mais difícil pra nós, temos que ser fortes o bastante para acolhermos em dobro cada criança e cada adolescente acolhido no lar, pois quando se pensa em Natal, se pensa em família, e a grande parte deles passará as festividades aqui. Somos a família deles e a nossa maior felicidade é que eles sintam-se também felizes”, destaca o diretor do Lar Padilha, Fernandes Vieira dos Santos.

A Noitada Cultural contou com a presença do diretor executivo da Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial – ABEFI, pastor Carlos Eduardo Bock. “Somos muito gratos por todas as pessoas, funcionários e amigos do lar, que auxiliam para que atividades culturais possam ser realizadas”, salienta o pastor.