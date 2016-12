Jovem morre em Parobé após receber descarga elétrica

O rapaz teria sido socorrido por um familiar, mas não resistiu

Reprodução

Mateus Machado da Silveira, de 24 anos, cortava grama, em casa no bairro Alexandria, quando levou o choque. O caso aconteceu no final da manhã de ontem (21). Mateus era industriário e trabalhava em uma empresa de calçados de Parobé. Segundo informações da Delegacia Civil da cidade, ele chegou a ser socorrido por um familiar, mas não resistiu. De acordo com o Jornal NH, o corpo de Mateus foi encaminhado para necropsia no Posto Médico-Legal de Osório.