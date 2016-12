CAPS de Três Coroas completa 10 anos

Centro de Atendimento Psicossocial atende 200 pacientes

O Centro de Atendimento Psicossocial de Três Coroas (CAPS) completou no dia 6 de dezembro 10 anos de fundação. Para celebrar a data, os pacientes que integram os grupos de apoio escreveram diversas cartas para falar do que o órgão representa para eles e expressar o carinho pela equipe de acolhimento.

As cartas compuseram um mural, no qual parte da equipe técnica posou para uma fotografia. Além disso, os usuários do espaço também produziram um pinheiro, um presépio e outros decorativos natalinos feitos com materiais reciclados.

Atualmente o CAPS conta com cerca de 200 pacientes, que participam de diversos grupos. Só em 2015, o órgão de apoio à saúde mental prestou mais de 8.115 atendimentos.

Os CAPS são instituições destinadas a acolher pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar e apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecendo-lhes atendimento médico e psicossocial.