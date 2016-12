Alunos da escola Calisto Eolálio Letti garantiram vagas no Cimol

Para garantir as vagas foi preciso obter as melhores notas

Desenvolver um trabalho pedagógico que interfira positivamente na vida dos alunos e faça-os prosperar em suas relações pessoais e profissionais é um dos desafios diários das escolas municipais de Taquara. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Calisto Eolálio Letti comemora junto a seis alunos uma conquista na vida deles. Pelo esforço de cada um e o auxílio dos professores, almejaram vagas para ingressarem o Ensino Médio na Escola Estadual Monteiro Lobato (Cimol) – uma das mais concorridas na região.

Para garantir as vagas disponíveis aos cursos oferecidos pelo Cimol, os alunos participam de seleção por meio de provas, tendo que obter as maiores notas. “Nossa escola está muito orgulhosa com a conquista dos nossos alunos, pois representa a qualidade da educação do nosso Município. E para nós é uma satisfação imensa, porque é também resultado de um trabalho pedagógico dos nossos professores que é realizado com muito comprometimento”, destaca a diretora do educandário, Talita Morbach.

Luana Rebechi Sievert, 14 anos, conquistou o primeiro lugar no curso Técnico em Móveis. “Não esperava passar em primeiro lugar, fiquei muito feliz”, revela Luana que, segundo a mãe, Andréa Luciane Rebechi, sempre foi muito estudiosa e dedicada, com boletins de orgulhar os pais e professores. Luana estudou na Calisto desde o quinto ano. “Os professores sempre nos ajudaram muito, até para a prova do Cimol fizeram aulas de reforço para nos ajudar, eles se dispuseram a nos ajudar”, menciona.

Além de Luana, mais cinco alunas da EMEF Calisto Eolálio Letti iniciam o Ensino Médio no Cimol a partir do próximo ano. Amanda Niele Geis da Silva ingressará no curso Técnico em Eletrônica; Júlia Araújo Neris fará Técnico em Meio Ambiente; Roberta Horn, Técnico em Móveis e as alunas Cláudia Perola de Oliveira e Alessandra Vitória Bernardes de Souza farão o curso Técnico em Design de Móveis.