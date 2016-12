Cartão Reforma vai dar até R$ 5 mil para famílias melhorarem a casa

Benefício será destinado a pessoas com renda familiar da base do Cadastro Único

O Programa denominado de Cartão Reforma tem como objetivo melhorar a qualidade das moradias das famílias atendidas pelo Cadastro Único do município de Taquara. A seleção terá como parâmetro a renda familiar constante no CadÚnico e atenderá cerca de 100 famílias no município. O valor limite de até R$ 5 mil será liberado para aquisição de material. De acordo com a Coordenadora do Cadastro Único, Clarice Quadros, as famílias que se enquadrem nas exigências do programa, poderão se cadastrar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, situada na rua Ernesto Alves, 0000. Após visita técnica, que será realizada pelas assistentes sociais da Secretaria, os valores apurados serão liberados. A obra terá acompanhamento técnico durante sua execução.

Conforme o Secretário da pasta, Roberto Timóteo, Taquara é a primeira cidade no país a assinar o convênio. “O objetivo da administração é melhorar a qualidade da habitação de nossas famílias carentes”, concluiu. Os recursos para execução do projeto advirão do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário juntamente com o Ministério das Cidades.