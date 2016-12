Chegada do Papai Noel fecha a programação natalina de Três Coroas

Durante o evento a dupla Riquiel e Rafaela Cruz tocaram canções natalinas

O Natal ainda não chegou, mas o bom velhinho já deu as caras em Três Coroas. Na noite de ontem, a Chegada do Papai Noel atraiu centenas de crianças na Praça Affonso Saul.

Voluntários vestidos a caráter chegaram ao local em cima do caminhão de bombeiros para distribuir balas para garotada, inclusive para os mais crescidinhos. Com a exceção de uma criança ou outra que chorou de medo desse personagem, a grande maioria brincou, fez pedidos e tirou fotos com o astro da noite.

Antes disso, o prefeito Rogério Grade (Chéio) falou com o público e parabenizou a todos pela proximidade da data mais importante para o cristianismo. “Eu agradeço a toda a comunidade e às igrejas que abrilhantaram a nossa programação natalina. Peço que Deus abençoe a nossa população com muita saúde e paz”, disse Chéio.

Durante o evento a dupla Riquiel e Rafaela Cruz tocaram canções natalinas que encantaram o público. A atividade fechou a programação do Celebrando o Natal, que foi uma realização da Prefeitura Municipal.