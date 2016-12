Brigada Militar prende acusado de tráfico de drogas

Detenção aconteceu na madrugada deste sábado em Taquara

A Brigada Milita realizou, por volta de 3h15min deste sábado, prisão por tráfico de drogas em Taquara. A detenção aconteceu na ERS-115, no bairro Santa Maria. Os policiais abordaram o acusado, que confessou à Brigada que estava vendendo drogas há uma semana no local. Dois usuários também foram flagrados deixando o local com pedras de crack. Foi preso em flagrante José Henrique Mostardeiro, 30 anos. Os policiais apreenderam mais de R$ 1,2 mil em dinheiro, e quantidades de droga. Na residência, ainda foram encontradas peças de fardamento da Brigada Militar, blocos de atestado médico, carimbo de médico e telefones celulares.