Colisão deixa feridos na ERS-020

Acidente aconteceu no interior de Taquara

Uma colisão foi registrada na ERS-020, no interior de Taquara, envolvendo dois veículos. O acidente aconteceu por volta de 18h50min desta sexta-feira, no quilômetro 37 da rodovia, em Santa Cruz da Concórdia, no interior de Taquara. Colidiram o automóvel Gol, placas ICS-5149, e o Corsa, placas ING-1970. Segundo o registro, a Polícia Rodoviária não conseguiu apurar as causas do acidente.





Ficaram feridos os motoristas Leonardo Nascimento Silveira, de 31 anos, e Josué Borba da Silva, de 41 anos. Também sofreram ferimentos os passageiros do Gol, Janaína Petersen, de 24 anos, Andreia Luiza da Silva, 42 anos, e outro jovem não identificado no registro policial. Todos foram socorridos pelo Samu até o Hospital de Taquara, sem risco de morte.