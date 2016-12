Adolescente é flagrado com drogas

Caso aconteceu em Rolante.

Um adolescente foi flagrado com drogas por volta de 21h30min desta sexta-feira, na avenida Bento Gonçalves, no bairro Rio Branco, em Rolante. A Brigada Militar abordou um adolescente de 15 anos e, na revista, encontrou com ele porção de maconha. O adolescente foi apreendido para o registro de ocorrência e, em seguida, entregue aos cuidados de sua mãe.