Dono de loja é morto em assalto

Crime aconteceu no sábado em Igrejinha

Reprodução/Facebook

A Polícia Civil investiga as circunstâncias que envolvem a morte de um comerciante no

final da tarde do sábado, véspera de Natal, em Igrejinha. O crime aconteceu em uma loja

de roupas e utensílios na rua Delmar Franzeno, no bairro Sossego, e resultou na morte

do proprietário do estabelecimento, Vanderlei Fuhr, que foi atingido por, pelo menos,

um tiro e morreu no local.



Segundo a Brigada Militar, após o roubo, o trio fugiu em um Gol branco em direção ao

bairro Vila Nova, quando teve início a perseguição. O carro dos suspeitos acabou

apagando e os brigadianos deram ordem para o trio descer do carro. Um dos caroneiros,

no entanto, saiu atirando e os policiais tiveram que revidar.



Um dos suspeitos, identificado como André Luiz da Silva, 34 anos, desceu e deitou no

chão. Ele foi autuado em flagrante por latrocínio (roubo seguido de morte) na Delegacia

de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) de Taquara. Depois deste suspeito deitar no

chão, o motorista ligou novamente o carro e foi em direção aos brigadianos, que

revidaram o ataque. O carro seguiu por mais uns 200 metros e capotou em uma curva.

Segundo a Brigada, os outros dois suspeitos conseguiram fugir e não foram mais

localizados. O carro usado pelos assaltantes tinha placa clonada e havia sido roubado

no dia 30 de novembro, em Porto Alegre. Dentro dele, foram encontradas diversas peças

de celulares, objetos, uma pistola calibre .40 e 12 municoes. A Polícia investiga se a

vítima reagiu ao assalto, motivando os disparos dos criminosos.