Pedestre é assaltado na madrugada de ontem em Taquara

Uma mulher fingiu ser prostituta para abordar a vítima

Um homem, de 36 anos, foi assaltado na madrugada de ontem (25), na avenida Sebastião Amoretti, no bairro Santa Teresinha. A vítima contou à polícia que foi abordado por uma mulher, que ofereceu um programa sexual. Neste momento, o comparsa dela saiu de trás de um matagal com uma faca e anunciou o assalto. O bandido pegou a carteira da vítima e fugiu a pé com a parceira de crime.