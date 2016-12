Polícia prende homem acusado de tráfico de drogas em Taquara

Na casa do acusado, foram encontrados blocos de atestado e carimbo médico

Reprodução

Uma viatura da Polícia Militar foi informada de que uma residência da avenida Oscar Martins Rangel, no bairro Santa Maria, funcionava como ponto de venda de entorpecentes. A guarnição se deslocou para o endereço e abordou dois rapazes que saiam do local com quatro pedras de crack, na madrugada de sábado (24). Em seguida, os policiais revistaram a casa denunciada, apreendendo dinheiro, peças de fardamento da Polícia Militar e blocos de atestado e carimbo médico dos municípios de Taquara e Parobé.