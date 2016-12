Obras do campus de Rolante do Instituto Federal entram em fase de conclusão

Seguem em andamento os trabalhos no acesso ao local

Divulgação

O prédio principal está finalizado

Estão em conclusão as obras do campus Rolante do Instituto Federal de Educação (IFRS). Em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, na semana passada, o diretor da instituição de ensino, Jesus Borges, revelou que o prédio principal está concluído. Agora, estão em an­damento obras de urbanização, como o alargamento da ERS-239, além da pavimentação do trecho de aproxima­damente 800 metros para o acesso ao campus. Também haverá a construção do pórtico, subestação de energia e o reservatório de água. A previsão de Borges é de que o Instituto Federal possa transferir seu campus Rolante para a sede própria ainda no decorrer do primeiro semestre de 2017. Atualmente, as aulas acontecem na Escola Mu­nicipal Oldemburgo. Paralelamente, ainda estão em anda­mento inscrições para eventuais vagas remanescentes do campus, nos cursos técnicos oferecidos, de agropecuária, informática, administração e qualidade. Informações po­dem ser obtidas pelo telefone 99213-6860.