Prefeito de Taquara anuncia a realização de concurso público

Um estudo em execução apontará quantas vagas serão ofertadas

Em entrevista que concedeu à Rádio Taquara, na semana passada, o prefeito Tito Lívio Jaeger Filho comentou sobre a realização de concurso público na administração de Taquara. Segundo o chefe do Executivo, a ideia é realizar um procedimento para todas as áreas em que há vagas no primeiro semestre de 2017. Da contratação de profissionais, também depende a inauguração da Escola de Educação Infantil do bairro Santa Rosa. Segundo Tito, a prefeitura já recebeu o mobiliário e a obra está finalizada. Nos primeiros meses do próximo ano, será averiguada a possibilidde de contratação dos profissionais necessários ao funcionamento do educandário, visando a possibilidade de inauguração em março.