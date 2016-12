Prefeitura de Taquara estuda propostas de cortes para 2017

O projeto com todas as medidas será enviado em janeiro para a Câmara

Em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, na semana passada, o prefeito de Taquara, Tito Lívio Jaeger Filho, anunciou que, para o primeiro mês de 2017, será apresentado um pacote de cortes na administração municipal. Segundo o chefe do Executivo, a medida visa a adequar o tamanho do Executivo às condições atuais de arrecadação. O prefeito elencou uma série de quedas de repasses das demais esferas de governo, bem como a diminuição na receita de impostos cobrados pela própria admi­nistração taquarense, caso do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cuja inadim­plência chega a 60% dos contribuintes. Tito revelou que, entre as adequações, deverá ocorrer o enxugamento de pastas, como é o caso da Secretaria de Captação de Recursos, que deverá passar a funcionar como departamento da Secretaria de Planejamento. Ao mesmo tempo, para melhorar o atendimento ao setor primário, o prefeito informou que deverá ser criada a Secretaria de Agricultura. A ideia de Tito é enviar o pacote de mudan­ças à análise da Câmara de Vereadores ainda no primeiro mês de 2017.