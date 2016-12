Prefeituras da região projetam mais de R$ 522 milhões para orçamento de 2017

Maiores investimentos serão nas áreas da Saúde e da Educação

REGIÃO – As prefeituras dos seis municípios do Vale do Paranhana já aprova­ram as Leis de Diretrizes Orçamentárias para 2017, em um montante que chega a R$ 522,5 milhões. O crescimento foi de 8,75% em relação ao orçamento projetado para 2016, que ficou em R$ 480 milhões.

A maior peça orça­mentária segue sendo da cidade mais populosa da região. A administração taquarense terá receita de R$ 135,8 milhões no próximo ano – crescimen­to modesto de 4,6% em relação a 2016. A Saúde receberá R$ 22 milhões em recursos, o que representa 18% da receita líquida de impostos e transferências. A Secretaria da Educação, Cultura e Esportes terá orçamento de R$ 37,9 milhões.

Igrejinha se mantém à frente de Parobé, no segundo ano consecutivo, com orçamento de R$ 117,5 milhões – incremen­to de 7,69%* nas receitas para 2017. A divisão de recursos priorizará a Educação (31,16%*) e a Saúde (16%*). Já Parobé terá R$ 115 milhões no ano que vem para administrar o funcionamento da máqui­na municipal, com aumen­to de R$ 10 milhões no orçamento da cidade.

O município que terá o maior investimento na área da Educação e Cultura será Três Coroas, com R$ 27 milhões dos R$ 78,8 milhões aprovados para o orçamento. Isto representa 34,33% do total dos valo­res para apenas uma se­cretaria. A cidade terá o acréscimo no orçamento em 12,9% na comparação ao aprovado para 2016.

O orçamento para Ro­lante em 2017 chegará aos R$ 56,3 milhões. Os setores da Saúde e Educação receberão de acordo com os índices constitucionais, que de­terminam um mínimo de 15% para o primeiro e 25% para o segundo. Riozinho terá orçamento de R$ 19,9 milhões em 2017, – prati­camente o mesmo deste ano.

Município Orçamento em 2016 Orçamento para 2017 Aumento percentual Taquara R$ 129,3 milhões R$ 135 milhões 4,6% Igrejinha R$ 109,1 milhões R$ 117,5 milhões 7,69% Parobé R$ 105 milhões R$ 115 milhões 9,5 Três Coroas R$ 69,8 milhões R$ 78,8 12,9% Rolante R$ 47,9 milhões R$ 56,3 milhões 17,5% Riozinho R$ 19,6 milhões R$ 19,9 milhões 1,5% TOTAL R$ 480 milhões R$ 522,5 milhões 8,75%

* Na reportagem impressa da última edição, os valores percentuais relacionados a Igrejinha foram citados errados. O incremen­to em relação a 2016 foi de 7,69%, e não de 10,76%. O correto é 31,16% para a Educação e 16% para a Saúde, e não 36% para o primeiro e 18,8% para o segundo, como apresentado equivocadamente na versão impressa.