Idoso é encontrado morto no interior de Rolante

O senhor estava passando o final de ano com a família

Reprodução

Os Bombeiros Voluntários de Rolante atenderam um chamado em uma estrada de acesso ao Morro da Rapadura, na localidade de Alto Rolantinho, na tarde de ontem (26). A informação de uma moradora local era de que um senhor estava caído de motocicleta sobre a via. Os bombeiros encontraram Angelo Silvino Mutoni, de 69 anos, já sem vida.

O senhor morava em Santa Catarina, mas tinha vindo passar o final de ano com a família em Rolante. De acordo com a Polícia Civil, Angelo havia saído de motocicleta pela manhã para comprar pão. Familiares informaram que o idoso tinha problemas de hipertensão e diabetes. Não havia sinais de agressão ou perfurações no corpo, que foi encaminhado para necropsia, a fim de atestar as causas da morte.