Câmara de Taquara aprova moção em apoio ao projeto Policial Militar Mirim

A iniciativa está ameaçada devido aos cortes do governo do Estado

Os cortes e mais cortes na estrutura do governo do Es­tado podem motivar a diminuição de mais um serviço em Taquara. Trata-se do projeto Policial Militar Mirim, que poderá ser descontinuado pela Brigada Militar. A possibili­dade de interrupção motivou a aprovação de uma moção da Câmara de Vereadores, na semana passada, pedindo que o programa tenha continuidade. A moção foi proposta pela vereadora Sirlei Silveira (PTB), mas contou com o apoio de todos os demais vereadores taquarenses.