Recolhimento de lixo em Taquara é alvo de reclamações

Prefeito admite débito com a empresa responsável pelo serviço

Arquivo / Jornal Panorama

Em alguns lugares, pode haver diminuição nos dias do recolhimento

Em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, nesta quinta-feira, o pre­feito de Taquara, Tito Lívio Jaeger Filho, se manifestou em relação aos problemas que têm sido apontados por taquarenses no tocante ao recolhimento de lixo. Segundo o chefe do Executivo, a administração tem um débito com a empresa responsável pelo serviço que, pelos cálculos do Executivo, poderá ser completamente quitado apenas entre fevereiro e março.

Como a empresa está tendo dificuldades em receber verbas de outros municípios em que também atua, Tito disse que acabou ocorrendo a diminui­ção do número de funcionários. Por este motivo, estão em elaboração novas formas de otimizar o serviço. Em alguns locais onde ocorria três vezes por semana, pode ocorrer a diminuição para duas, entre outras medidas. A Secretaria de Meio Ambiente de Taquara informou que deverá divulgar um novo calendário de recolhimento de lixo nos próximos dias. "Estamos tentando gerenciar o máximo para que a população sinta o mínimo possível essa situação", comentou o prefeito Tito.