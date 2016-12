PTB indica Telmo Vieira para presidir a Câmara em 2017

Revelação foi feita pelo atual presidente do Legislativo, Guido Mário

Arquivo/Panorama

Telmo Vieira é indicação do PTB para o comando da Câmara.

O próximo presidente da Câmara de Vereadores de Taquara será eleito no próximo domingo, durante a posse dos parlamentares, marcada para as 17 horas. Contudo, o nome é um consenso entre os partidos que integram a base de apoio à administração municipal. O atual presidente da Câmara, Guido Mário Prass Filho (PP), revelou nesta terça-feira, em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, que o PTB indicou o nome de Telmo Vieira para a função de presidente no primeiro ano de mandato.



Segundo Guido Mário, está em estudo o nome do próximo vice-presidente, que será indicação do Partido Progressista (PP). A sigla deverá ter reunião ainda nesta terça-feira a fim de decidir quem será o indicado à função.



Na entrevista, Guido Mário fez um balanço do ano na presidência do Legislativo. Revelou que a Câmara não teve gasto de nenhum centavo em diárias e manteve a prática de economia de recursos públicos, com a devolução de R$ 690 mil ao Executivo. Além disso, Guido destacou que o Legislativo abriu mão de 1% do orçamento a que teria direito, deixando diretamente no caixa da Prefeitura cerca de R$ 60 mil por mês.



O vereador ainda comentou o fato de ser o primeiro presidente no último ano de mandato que consegue a reeleição. Para ele, isso foi fruto de muito trabalho. Outros assuntos também foram abordados pelo vereador na entrevista, como a questão do lixo em Taquara, que sofre problemas.