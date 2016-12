Carro é arrombado em Taquara

Fato aconteceu na rua Nelson Renck

Um automóvel foi arrombado por volta de 15h10min desta terça-feira, na rua Nelson Renck, no Centro de Taquara, próximo à agência dos Correios. Segundo o registro, a priprietária deixou o automóvel Parati estacionado por cerca de 15 minutos e, quando retornou, percebeu que o miolo da porta do motorista estava estragado. Ao verificar o interior, constatou que foi furtada sua bolsa de cor salmão, contendo documentos, quantia em dinheiro e um ctelefone celular, bem como o rádio do carro. O fato foi comunicado à Polícia Civil. Se a bolsa for localizada, a proprietária pede que a comunidade entregue na Rádio Taquara.