Vereadores aprovam novo Código de Posturas de Igrejinha

Guto Scherer, que presidiu comissão, falou sobre o projeto à Rádio Taquara.

Arquivo/Panorama

Guto Scherer disse que o Código de Posturas abrange diversos itens da vida cotidiana do município.

Na última sessão deste ano, os vereadores de Igrejinha aprovaram por unanimidade o projeto de lei complementar que institui o novo Código de Posturas. Nos últimos meses, uma Comissão Especial formada pelos vereadores Guto Scherer (PMDB), Neimar Parreira (PP) e Josué Francischetti (PSDB), com colaboração do vereador Valdecir Schroer (PP) dedicou-se a atualizar a lei de 1971, em consonância com a legislação mais recente.





Além disso, a Comissão realizou audiências públicas que contaram com intensa participação da comunidade, propondo emendas e sugerindo alterações ao texto do Código de Posturas. “Estamos encerrando essa legislatura com uma marca histórica. Após 45 anos de raras alterações, aprovamos uma lei totalmente atualizada em prol do desenvolvimento de Igrejinha”, destacou o vereador Guto Scherer, que presidiu a Comissão Especial de atualização do Código, em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, na manhã desta terça-feira.



Segundo o vereador, diversas questões são abrangidas pelo Código de Posturas, como a regulação do uso de calçadas, horários de sôssego, obras, entre outras questões da vida cotidiana. Entre uma das mudanças inseridas, está a proibição da afixação de placas durante campanhas eleitorais em Igrejinha, medida que, segundo Guto, foi tomada em consenso entre todos os parlamentares. O vereador explicou que o projeto foi encaminhado à sanção pelo prefeito Joel Wilhelm (PP), que tem 15 dias para aprovar a matéria ou vetar os pontos que entender devem ser alterados. Segundo Guto, o texto pode ser conferido pelos cidadãos no site da Câmara de Igrejinha, através do link www.cmigrejinha.com.br.



Na entrevista que concedeu à Rádio Taquara, o vereador Guto também comentou sobre o seu mandato e o fato de ter sido reeleito para mais quatro anos no Legislativo. Abordou, ainda, a posição de único parlamentar de oposição na Câmara de Igrejinha para o futuro mandato que começa no dia 1º de janeiro.