Confirmada uma morte em acidente na ERS-115

Colisão aconteceu por volta de 19h30min desta terça-feira

A Polícia Rodoviária confirmou a morte de uma pessoa na colisão frontal que aconteceu por volta de 19h30min desta terça-feira, no quilômetro três da ERS-115, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, em Taquara. Segundo os patrulheiros, o caroneiro de uma Montana, de Sapiranga, de 54 anos, não resistiu e morreu no Hospital Bom Jesus. O nome dele não foi confirmado ainda pela Polícia Rodoviária. Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas por bombeiros de toda a região aos hospitais do Vale do Paranhana. Também se envolveu no acidente uma picape Renault Oroch, de Canela.