Bombeiros de Igrejinha e EGR assinam convênio de parceria

Entidade voluntária receberá R$ 15 mil mensais para prestar serviços

Divulgação

O contrato assinado tem duração de dois anos

O Corpo de Bombeiros de Igrejinha assinou, ontem (27), o convênio com a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), garantindo repasses mensais à entidade do Vale do Paranhana. O contrato prevê que a corporação voluntária atenda aos acidentes de trânsito no trecho da ERS-115 no município de Igrejinha.

O prazo do convênio é de dois anos, com o repasse mensal de R$ 15 mil, somando o total de R$ 360 mil. Os bombeiros veem o acordo como de grande importância, pois será utilizado para investir em novos equipamentos e viaturas para atender a comunidade e região.

O documento foi assinado pelo diretor-presidente da EGR, Nelson Lidio Nunes, acompanhado do presidente dos bombeiros, Cassio Ronnau Ramm, prefeito de Igrejinha, Joel Leandro Wilhelm. Também participaram do ato o Comandante Joni Rodrigo Feltes, o secretário municipal de Administração, Leandro Horlle, e o diretor administrativo da EGR, Ney Michelucci Rodrigues.