Jovem é pego traficando drogas em Igrejinha

Foram apreendidas 13 buchas de maconha

Reprodução

Policiais militares faziam ronda pela rua Theobaldo Lanz, na noite de ontem (27), quando avistaram um rapaz, de 18 anos, saindo do meio de um matagal. O indivíduo estava com um pote plástico contendo quatro buchas de maconha. Na casa do acusado, os policiais encontraram mais nove porções da mesma droga.