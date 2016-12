Identificadas as vítimas do acidente próximo aos Bombeiros de Taquara

Vítima fatal era moradora de Sapiranga

Bombeiros Voluntários de Igrejinha

Cláudio da Silva Rocha estava no carro Montana

Um morador de Sapiranga foi identificado como a vítima falta do acidente de trânsito ocorrido por volta das 19h30min de ontem (27), no quilômetro três da ERS-115, próximo ao comando dos Bombeiros Militares de Taquara. Cláudio da Silva Rocha, de 54 anos, era passageiro da Montana colidida frontalmente com uma picape Renault Oroch.

Outras cinco pessoas ficaram feridas:

Sebastião Fernandes Salles, 50 anos, de Sapiranga

Dário Hermínio Bock, 48 anos, de Três Coroas

Marlene Bock, 58 anos, de Três Coroas

Leandro Leo Bock, 24 anos, de Três Coroas

Renata Cidade da Silva, 21 anos, de Três Coroas