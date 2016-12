Balneário João Martins Nunes passa por melhorias e aguarda veranistas

As ações foram realizadas por moradores locais e prefeitura

Um dos lugares mais frequentados por famílias da região em dias quentes de verão, décadas atrás, o Balneário João Martins Nunes, a Prainha, está pas­sando por melhorias na in­fraestrutura para voltar a atrair os banhistas. Mora­dores locais e a prefeitura realizaram algumas inter­venções, mas outras ainda estão sendo pleiteadas.

O comerciante Lean­dro Francisco da Silva, 35 anos, é o responsável pelo bar que fica na localidade. Há cerca de três meses, vem realizando serviços, a fim de melhorar as insta­lações físicas. Silva lembra já ter consertado alguns banheiros e deseja fazer o mesmo com outros. Tam­bém foi resolvido o rea­bastecimento de água aos reservados, que contam com chuveiros.

O camping recebeu corte de grama e poda de árvores em uma parceria com a prefeitura. O secre­tário de Meio Ambiente, Sérgio Luiz Prates de Mo­raes, conta que foram fei­tas limpezas na beira do Rio dos Sinos, que banha o local, pinturas, instala­ção de tonéis para o lixo e uma caixa de água nova. “É uma área de lazer para quem não tem condições de ir à praia, um ponto de encontro para famílias passarem o dia, tomarem chimarrão, comerem um churrasco”, defende o se­cretário, garantido que a administração municipal manterá a ajuda à limpeza do espaço.

O pequeno armazém de Silva conta com lanches e bebidas para os frequen­tadores do espaço. O ob­jetivo é dar comodidade para que os banhistas não necessitem ir até o centro para consumir ou terem que levar de casa. “Que­remos deixar como era antes, para as pessoas da cidade terem um lugar à sombra”, destaca ele, que veio de Morro da Pedra.

A área aberta para acampamento é gratuita, apenas uma taxa é cobra­da para quem desejar ex­tensão de energia elétrica. As churrasqueiras – 15 construídas por Silva – e mesas são de uso coletivo. O comerciante também plantou algumas árvores e cercou a área de circula­ção de pessoas próxima ao rio. Um dos pedidos, ago­ra, é para que a prefeitura ajude a melhorar a rampa que dá acesso ao leito, fa­cilitando a descida de bar­cos e banhistas.

O aposentado Waldir José, 68 anos, tem uma casa no Centro de Taqua­ra, mas costuma passar boa parte do tempo entre os amigos do balneário, onde possui outra residên­cia há mais de três déca­das. “Anos atrás, aqui era um fervo, lotavam as chur­rasqueiras”, recorda dos bons tempos, relembran­do, também, do concurso de beleza Miss Prainha, da pracinha das crianças e da cancha de bocha. “Esta­mos resgatando para eles poderem vir para cá. O que era há 25 anos, vamos tentar recuperar”, pontua ele, que também apoia as melhoras no local.