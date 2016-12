Hospital de Taquara aguarda formalização de convênio com o IPE

Documentos já foram encaminhados e aguardam autorização

Arquivo / Jornal Panorama

Convênios representarão um fôlego para a casa de saúde

A informação foi prestada em recente entrevista da diretoria da casa de saúde à Rádio Taquara. Atualmente, o Hospital Bom Jesus tem convênio com a Unimed Encosta da Serra. Os documentos para parceria com o Instituto de Previdência do Estado foram encaminhados, mas ainda aguardam autorização. O hospital negocia outros convênios que representarão um fôlego à gestão financeira da casa de saúde.