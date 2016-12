Taquara terá observatório de fenômenos espaciais

Idealizador Carlos Fernando Jung falou sobre o projeto à Rádio Taquara

Em uma iniciativa do professor Carlos Fernando Jung, coordenador do curso de Engenharia de Produção das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), está sendo construído, em Taquara, o “Heller & Jung Space and Sky Observatory”. A iniciativa pessoal de Jung servirá ao monitoramento de fenômenos espaciais, com a observação de planetas, satélites, estrelas, meteoros e outros elementos.



Nesta quarta-feira, o professor falou sobre o projeto em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara. Na ocasião, comentou sobre a proposta de incentivar a pesquisa desde a infância, e como funcionará o projeto. A ideia é que o Observatório, que está sendo construído no bairro Santa Rosa, em Taquara, esteja em funcionamento, pelo cronograma inicial, em até dois anos. Mas, Jung já trabalha com a hipótese de abreviar este cronograma e colocar em funcionamento antes.



O Observatório, segundo ele, estará à disposição da comunidade, principalmente estudantes, bem como pesquisadores. Contará com equipamentos que hoje Jung já utiliza no monitoramento de meteoros, bem como outros dispositivos tecnológicos. Ouça abaixo a íntegra da entrevista com o idealizador do Observatório.