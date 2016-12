Morre Lauro Milton Volkart, ex-vereador e ex-prefeito de Três Coroas

O enterro ocorrerá às 17h no Cemitério Evangélico

Divulgação

Faleceu, na madrugada desta quinta-feira (29), Lauro Milton Volkart, aos 78 anos, no Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado, onde estava internado há 40 dias. Conhecido por todos como "Magrão", era admirado pelo caráter íntegro, amistoso e vida política construída a partir de Três Coroas, de onde era natural.

Volkart foi vereador por dois mandatos e prefeito na gestão 1973-1977 de Três Coroas. Também foi um dos fundadores da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) e membro da primeira diretoria. No município do Vale do Paranhana, também atuou como primeiro gerente da unidade da Corsan. Durante a vida, residiu nas cidades de São Lourenço, Osório, Dois Irmãos e Tramandaí.

Marido de Nélia Spier Volkart, ao lado de quem completou bodas de ouro em 2016, Lauro Milton Volkart deixa os filhos Gilson Juliano Volkart, Gerson Alexandro Volkart e Gino Rafael Volkart, e as netas Tamiris e Rafaela Volkart. O corpo está sendo velado na Capela Santo Aquiles e o enterro ocorrerá às 17h no Cemitério Evangélico, em Três Coroas