Pedestre morre em Parobé ao ser atropelado na ERS-239

Acidente aconteceu no quilômetro 53 da rodovia

Reprodução

Um homem morreu ao ser atropelado na ERS-239, em Parobé, por volta das 5h55min desta quinta-feira (29). Conforme a Polícia Rodoviária Estadual de Sapiranga, um automóvel Corsa atingiu o pedestre no quilômetro 43 da rodovia, no sentido Taquara a Novo Hamburgo.

Com o impacto, a vítima foi projetada e caiu no vão central da rodovia, em uma ponte seca. O motorista do automóvel, de 22 anos, aguardou a chegada dos policiais no local. O teste do bafômetro deu negativo para o uso de álcool. O condutor informou aos policiais que estava dirigindo para o trabalho no momento do ocorrido.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada. De acordo com a polícia, trata-se de um homem de aparentemente 25 anos e cor branca.