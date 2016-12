Familiares e amigos de Renato Ribeiro mobilizam redes sociais por doação de sangue

As solicitações são realizadas através de pedidos no Facebook e Whatsapp

Uma corrente de solidariedade promovida por familiares e amigos do empresário taquarense Renato Luiz Ribeiro, de 66 anos, tem movimentado páginas do Facebook e contas no WhatsApp. Renatinho, como é conhecido, sofreu um enfarto no Bourbon Shopping, em Novo Hamburgo, no dia 16 deste mês. Após internação, passou a ter hemorragia, necessitando de transfusão.

A nota compartilhada entre os internautas pede que as doações de sangue sejam realizadas no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30min. Na portaria, os interessados devem se identificar como doadores para o paciente Renato Luiz Ribeiro, e apresentar documento de identidade.