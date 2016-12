Estado manterá ensino infantil em três escolas de Taquara

O governo gaúcho vinha ameaçando cortar o atendimento

Reprodução

Depois de ter ameaça­do com a suspensão das inscrições em três escolas que mantêm o ensino in­fantil em Taquara, o gover­no do Estado voltou atrás. Continuará o serviço em 2017. A definição ocorreu após uma reunião solicita­da pela Câmara de Verea­dores e que aconteceu na última sexta-feira, na Pro­motoria de Justiça. A vereadora Sirlei Silveira (PTB), que liderou mobili­zação a respeito do tema, informou que a Secretaria Estadual de Educação con­tinuará a oferecer o ensino infantil nas escolas Breno Ritter, 27 de Maio e Tristão Monteiro.

A polêmica acontece há vários anos em Taquara. Em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, a vereadora co­mentou que isso ocorre porque a legislação estabe­lece que o ensino infantil é prioridade de atendimen­to das prefeituras. Acon­tece que, segundo a mes­ma legislação que regula a oferta educacional do país, o ensino médio cabe aos governos estaduais. Ta­quara, no entanto, através da prefeitura, mantém a oferta de pelo menos 600 vagas de ensino médio no Colégio Theóphilo Sauer e na Escola Taquarense de Jovens e Adultos (Estaja). Por isso o entendimento de que o governo gaúcho deve, como contrapartida, manter o ensino infantil já oferecido nas três escolas estaduais.

Neste final de ano, a vereadora, junto com seus colegas da Câmara, lide­rou a realização de uma audiência pública, depois da notícia de que o gover­no teria orientado de que não houvesse a inscrição das crianças para 2017. Contudo, o governo não se fez presente na audiência pública realizada no Legis­lativo de Taquara. Neste encontro, foi decidido que seria realizada uma reu­nião na Secretaria de Edu­cação em Porto Alegre, o que aconteceu, bem como o fato seria levado ao co­nhecimento do Ministério Público (MP), para que a Promotoria arbitrasse a si­tuação.

No encontro na sede do Ministério Público, no último dia 16, a coorde­nadora regional de Educa­ção, Helenise Juchem, dis­se, segundo a vereadora, que não determinou a não realização de inscrições e que o serviço será man­tido para o ano que vem. Contudo, a coordenadora pediu documentação da prefeitura de Taquara para iniciar tratativas visando a regularização deste aten­dimento para os próximos anos.