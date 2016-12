Brincando nas Férias recebe inscrições

A iniciativa é do Sesc de Taquara e contemplará oficinas para as crianças

Reprodução

Uma opção divertida para os pequenos no recesso escolar, o projeto Brincando nas Férias Sesc Verão 2017 está com inscrições abertas em Taquara. A programação contemplará oficinas de material reciclável, dança e jiu-jitsu, hora do conto, cinema, banho de piscina térmica, aula de circui­to funcional Kids e passeio, além de aulas de inglês e informática em parceria com o Senac. O projeto ocorrerá de 16 de janeiro a 3 de fevereiro (de segunda a sexta), das 13h30min às 18 horas, no Sesc Taquara. O Brincando nas Férias Sesc é voltado para crianças de 4 a 11 anos idade. As matrículas por pacote semanal têm inscrições de R$ 40 para comerciários e dependentes com Cartão Sesc/Senac, R$ 60 para empresários e dependentes com Cartão Sesc/Senac e R$ 68 para a comunidade em geral. São 50 vagas por semana. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefo­ne 3541-2210, no site www.sesc-rs.com.br/taquara e na página www.facebook.com/sesctaquara.