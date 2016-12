Bombeiros de Igrejinha recebem Certidão de Utilidade Pública Estadual

A certificação foi entregue a dezenove entidades assistenciais gaúchas

Divulgação

Comandante Jony Feltes recebendo o título

Os Bombeiros Voluntários de Igrejinha, através do comandante Jony Feltes, receberam a Certidão de Utilidade Pública Estadual, entregue ontem (28), da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social do governo gaúcho. A corporação foi uma das 19 entidades beneficiadas. O reconhecimento concede acesso a editais e programas do Estado, como a Lei da Solidariedade, Nota Fiscal Gaúcha e recebimento de recursos públicos estaduais.