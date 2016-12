Hospital de Taquara vai à Justiça para cobrar valores em atraso do Estado

Paralelamente, Cremers abre sindicância para apurar condições da casa de saúde.

Arquivo/Panorama

Bom Jesus vem vivenciando cenário de dificuldades neste final de 2016.

O Hospital Bom Jesus, de Taquara, foi pauta para duas notícias importantes nesta quinta-feira. A direção da casa de saúde confirmou que ingressará na Justiça buscando que o governo do Estado pague os valores em atraso que, segundo as informações, somam cerca de R$ 1,2 milhão. Paralelamente, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) confirmou a abertura de uma sindicância para apurar as condições de atendimento do hospital. As medidas foram tornadas públicas a partir de entrevistas concedidas ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara.

O diretor do Hospital, Heleno Severo, informou que, semelhante a algumas casas de saúde da região, o Bom Jesus decidiu ingressar com uma medida cautelar contra o governo do Estado. A intenção é obter uma decisão judicial que obrigue a administração gaúcha a pagar os incentivos em atraso que vem dificultando que o hospital coloque em dia os seus pagamentos. Na semana passada, o Bom Jesus recebeu pequena parte dos débitos do governo do Estado, mas Heleno informou que aconteceu uma retenção de pagamento, por motivos que ainda precisam ser esclarecidos.

Segundo Heleno, o jurídico ingressou com a medida nesta quinta-feira, acompanhado de uma série de documentos. O diretor afirmou que, mesmo com os atrasos do governo, o Hospital está funcionando normalmente, com “porta aberta”, sendo referência para sete municípios da região em várias especialidades. Estão funcionando as consultas eletivas, a UTI, urgência e emergência, entre outros setores do hospital. A única paralisação abrange as cirurgias eletivas O diretor espera que, a partir da ação contra o Estado, uma composição seja possível com o corpo clínico do Hospital Bom Jesus.

Cremers abre sindicância, mas não cogita interdição do hospital

A informação relacionada à sindicância para apurar as condições do Hospital Bom Jesus foi confirmada pelo vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), Fernando Weber Mattos. Segundo ele, o órgão recebeu denúncia através da direção clínica de problemas como a falta de material básico, medicamentos e serviços de apoio, como de diagnóstico, bem como os atrasos em pagamentos de médicos. Por isso, decidiu-se pela abertura de uma sindicância para apurar as condições do Bom Jesus.

De acordo com Mattos, haverá troca de correspondências para esclarecer com o próprio Hospital o que está ocorrendo, e os diretores clínico e técnico podem ser chamados a prestar informações. Também poderá ocorrer uma visita da direção do Cremers a Taquara. O vice-presidente do Conselho disse que, após esses detalhamentos, será verificado como o Cremers pode ajudar o hospital e a comunidade de Taquara no sentido de interceder junto às autoridades estaduais ou federais. Mattos frisou que este tipo de problema não vem ocorrendo apenas em Taquara, mas também em outros municípios gaúchos.

O vice-presidente, que participou da interdição ética do exercício da medicina do antigo Hospital de Caridade, em 2008, acredita que as situações atuais são distintas do que há oito anos. Segundo ele, no momento não se cogita interdição do hospital, como ocorreu naquela ocasião. “Vamos fazer um levantamento das dificuldades que o hospital está passando e vamos ver uma mediação no sentido de diminuir essa tensão e as dificuldades que hoje existem”, comentou.