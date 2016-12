Primeiro domingo do ano será de posses nos municípios da região

As cerimônias fo­ram marcadas para o final da tarde e a noite

Reprodução

O primeiro dia de 2017 será marcado por uma ativida­de política importante, de renovação das câmaras de vereadores e prefei­turas. Tomarão posse, no dia 1º de janeiro, um domingo, os novos pre­feitos e vereadores de todo o Brasil, incluindo os seis municípios do Vale do Paranhana. A data é fixada pela Constituição Federal como marco para o início dos mandatos eletivos, por isso a posse terá que acontecer neste dia. Na região, as posses fo­ram marcadas para o final da tarde e a noite.

Taquara será o primeiro municí­pio a realizar cerimônia de posse, às 17 horas, na Câmara de Vereadores. Em seguida, haverá o ato de trans­missão de cargo, na sede do Execu­tivo. Serão empossados os 15 verea­dores eleitos de Taquara, o prefeito reeleito Tito Lívio Jaeger Filho (PTB) e o vice-prefeito eleito Hélio Cardo­so Neto (PP). Pelo regimento interno da Câmara de Taquara, a sessão será inicialmente conduzida pelo verea­dor mais votado, neste caso, Car­mem Solange Kirsch da Silva (PTB), que dará posse aos colegas. Em se­guida, será realizada a eleição da mesa diretora, para, depois, a pos­se do prefeito e vice, que terão de ser conduzidos ao plenário por uma comissão composta por três verea­dores, representando três partidos políticos diferentes.

Em Parobé, a cerimônia de posse será às 19 horas, na Sociedade Cul­tural e Recreativa. O município vive expectativa em relação à posse dos novos mandatários, uma vez que não há definição sobre a eleição para prefeito. Como o candidato mais vo­tado, Irton Feller (PMDB), teve seu registro de candidatura indeferido, e ainda estava discutindo a situação junto à Justiça Eleitoral, não havia definição, até o meio desta semana, se Feller poderia ser empossado. O processo dele aguardava um novo posicionamento do ministro relator Herman Benjamin. Se persistir esta situação, serão empossados os 15 vereadores de Parobé, e o presiden­te do Legislativo a ser eleito se licen­ciará da Câmara para assumir como prefeito em exercício, até que a Jus­tiça dê uma decisão final ao caso de Feller.

Igrejinha empossará seus novos mandatários na Câmara de Verea­dores, às 19 horas. Reeleito com o maior percentual entre os prefeitos da região, Joel Wilhelm (PP) assu­mirá para mais quatro anos à frente do Executivo, junto com o vice Dalci­so Oliveira (PSB). Também tomarão posse os nove vereadores eleitos, sendo a Câmara com o maior índice de parlamentares pró-governo: oito. Apenas um vereador igrejinhense é de oposição.

Três Coroas realizará solenidade de posse às 20 horas, no Centro de Cultura, defronte ao ginásio munici­pal. Depois de abandonar o PMDB, o ex-prefeito Orlando Teixeira dos Santos Sobrinho (PSD) voltará à che­fia do Executivo, tendo Eraldo Araújo (PSD) como vice. Serão empossados, ainda, os nove vereadores três-co­roenses.

Ademir Gonçalves, o Dirão (PDT), será empossado para o segundo mandato como prefeito de Rolante em solenidade às 20 horas do dia 1º, na Escola Sagrada Família. Tomará posse, junto com ele, o vice-prefeito reeleito Régis Zimmer (PMDB) e os nove vereadores rolantenses.

Em Riozinho, a solenidade de posse dos novos mandatários está marcada para 19 horas, na Câma­ra de Vereadores. Será empossado o prefeito eleito Valério Esquinatti (PMDB) e o vice Diogo Pretto (PSB), junto com os nove vereadores riozi­nhenses.