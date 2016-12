Guias para pagamento do IPTU de Rolante podem ser emitidas pelo site da prefeitura

O contribuinte deverá acessar o link IPTU 2017 na página da internet

A Prefeitura de Rolante, buscando facilitar o acesso à quitação do IPTU, já disponibilizou a guia de pagamento pela internet, no site www.rolante.rs.gov.br. O contribuinte deverá clicar no link “IPTU 2017” e imprimir o documento.

O IPTU poderá ser pago em parcela única, com desconto de 35% para pagamento até 10 de março e 25% até 10 de abril. O parcelamento pode ser feito em até cinco parcelas mensais sem juros, sendo a primeira com vencimento para o dia 10 de abril de 2017. Os carnês poderão ser retirados na Prefeitura a partir de 10 de janeiro de 2017.