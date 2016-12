Câmara de Vereadores de Igrejinha devolve recursos para prefeitura

Valores foram economizados no segundo semestre deste ano

Divulgação

Entrega do documento formalizando o repasse na tarde de quarta-feira

A Câmara de Vereadores de Igrejinha repassou à prefeitura o valor de R$ 77.500,00, relativo às economias no segundo semestre de 2016. O Presidente do Legislativo Municipal, Sergio Trombetta, entregou o documento formalizando o repasse, na tarde de quarta-feira (28), na prefeitura, com a presença do prefeito Joel Wilhelm e do Secretário de Administração Leandro Horlle. O valor será utilizado para realizar melhorias nas instalações elétricas de escolas municipais.