PMDB de Parobé ainda não tem definição se Feller poderá tomar posse no domingo

Partido aguarda o julgamento de medida cautelar na Justiça Eleitoral

Arquivo/Panorama

Feller concorreu a prefeito junto com Marizete Pinheiro.

O próximo domingo marcará a posse de novos prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Mas Parobé, a exemplo de outros municípios gaúchos e do país, ainda permanece com indefinição sobre quem responderá pela chefia do Executivo. O candidato mais votado no pleito de outubro, Irton Feller (PMDB), ainda não teve o aval para ser diplomado e empossado no dia 1º de janeiro. O presidente do PMDB de Parobé, Valdenir Martins, disse nesta sexta-feira ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, que o partido aguarda o julgamento de uma medida cautelar em que a sigla pede a diplomação de Feller.



Nesta quinta-feira, foi divulgado que o ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concedeu liminar para permitir a posse de três candidatos que estavam com pendências. Os casos se referem a dois municípios de Minas Gerais e um do Ceará. Contudo, Martins disse que estas liminares não abrangem o caso de Feller. O presidente do PMDB disse que ainda não há, até o momento, uma medida que ampare a posse, o que o PMDB está buscando na Justiça.



O presidente do PMDB anunciou que, se não for definida a situação de Feller, o partido lançará o nome da vereadora Maria Eliane na disputa à presidência da Câmara. O presidente a ser eleito pelo Legislativo deverá ser empossado como prefeito provisório de Parobé até a decisão definitiva sobre o registro da candidatura de Feller.